У Кривому Розі в ТЦК помер 44-річний чоловік: перший офіційний коментар

5 травня у Кривому Розі в Саксаганському ТЦК помер 44-річний чоловік.

Попередньо відомо, що він проходив ВЛК та готувався на відправку до навчального центру.

Як пише видання “На Часі”, у ТЦК родичам повідомили, що у померлого стався епілептичний напад. Однак донька та дружина чоловіка в цю версію не вірять.

Згодом з’явився коментар Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Там заявили, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом смерті громадянина тривають слідчі дії.

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