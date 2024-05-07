Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою

Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою

Сьогодні 10:28
просмотров

У Дніпрі побилися чоловіки, які втрутилися у сварку між двома місцевими жительками.

Новости Днепра про Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою

Ввечері 5 травня біля одного з будинків по вулиці Білоріченська між двома жінками виник словесний конфлікт. У сварку втрутилися чоловіки, в результаті чого підозрюваний вдарив по обличчю 37-річного потерпілого, той впав та втратив свідомість.

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції. 

Правоохоронці затримали підозрюваного неподалік місця злочину. Затриманому, який побив чоловіка, повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі в ТЦК помер 44-річний чоловік.

Читайте також:

Новости Днепра про Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкоюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Переховується з 2023 року: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 31-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Переховується з 2023 року: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 31-річного чоловіка

    Важлива будь-яка інформація!

    Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі
    Новини Дніпра
    Вчора 22:02
    Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі

    Чоловіки влаштували розбірки зі зброєю.

    Кривава бійка на проспекті Героїв у Дніпрі: з’ясувалися подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 21:21
    Кривава бійка на проспекті Героїв у Дніпрі: з’ясувалися подробиці

    У Дніпрі на проспекті Героїв сталася кривава бійка.

    “Але с*** чомусь там постійно якась х***я”: блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова
    Новини Дніпра
    Вчора 19:40
    “Але с*** чомусь там постійно якась х***я”: блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова

    Анна Алхім знову оскандалилася своїми заявами про жителів Львова.

    Наверх