Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою

У Дніпрі побилися чоловіки, які втрутилися у сварку між двома місцевими жительками.

Ввечері 5 травня біля одного з будинків по вулиці Білоріченська між двома жінками виник словесний конфлікт. У сварку втрутилися чоловіки, в результаті чого підозрюваний вдарив по обличчю 37-річного потерпілого, той впав та втратив свідомість.

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного неподалік місця злочину. Затриманому, який побив чоловіка, повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі в ТЦК помер 44-річний чоловік.

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