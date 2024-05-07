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“Повстання” машин: у Дніпрі припаркований автомобіль врізався в гараж

Сьогодні 12:18
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Курйозний інцидент трапився на ж/м Тополя в Дніпрі.

Новости Днепра про

Жителі Тополя поскаржилися на власника автівки, який припаркувався впритул до чужого гаража. На фото, яке поширили містяни в соцмережі, видно, що машина врізалася в металеві двері. 

Однак як зʼясувалося, автомобіль був припаркований неподалік і просто скотився. За словами місцевої жительки, машину поставили на схилі, тому в якийсь момент вона почала їхати та протаранила.

Ймовірно, власник автівки забув поставити на “ручник”, а закони фізики в той день були проти неї. 

Нагадаємо, це не перший подібний курйоз. Раніше у Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія. Чоловік залишив свій транспорт на узбіччі, а потім виявив, що його “вкрали”. Правоохоронці, до яких власник машини звернувся з повідомленням про викрадення, з’ясували, що він забув поставити авто “на ручник” і воно покотилося зі схилу вниз. 

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