Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія: подробиці (ВІДЕО)

Сьогодні 19:20
просмотров

Курйозне "викрадення" автівки сталося у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі автівка сама себе

До правоохоронців звернувся житель Дніпра та поскаржився на викрадення авто. Водій розповів, що залишив машину на проспекті Богдана Хмельницького та пішов до магазину. Коли повернувся – транспорту на узбіччі вже не було. 

Зранку надійшло повідомлення від стурбованого водія — “моє авто викрали, допоможіть”. Чоловік залишив його на узбіччі проспекту Богдана Хмельницького й пішов до крамниці, а коли повернувся авто не виявив, – розповіли у Нацполіції.

Копи переглянули записи з камер відеонагляду, які стоять на цій ділянці, і з’ясували, що викрадення не було. Як виявилося, чоловік забув поставити автівку “на ручник”, тому машина сама проїхала близько 400 метрів.

Патрульні догнали автівку та зупинили її, коли транспорт подолав майже пів кілометра у “безпілотному режимі”.

На щастя, обійшлося без ДТП. І хоча здивований водій дуже зрадів, що його автомобіль так швидко знайшовся, усе ж отримав постанову за порушення ПДР.

Патрульні просять водіїв слідкувати за своїми авто та ставити їх на ручник, аби уникнути таких курйозних ситуацій. 

Однак, якщо ви виявили пропажу авто, і його поруч ніде немає, звертайтеся до поліції. Копи відразу почнуть шукати крадіїв. Зазвичай, знайти викрадача вдається майже відразу.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі автівка сама себе Українська Новости Днепра про У Дніпрі автівка сама себе Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі спростили отримання учнівського: що треба знати батькам
Новини Дніпра
Сьогодні 18:33
У Дніпрі спростили отримання учнівського: що треба знати батькам

У Дніпрі спростили процес отримання учнівського квитка.

У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчання
Новини Дніпра
Сьогодні 17:48
У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчання

Міністерство внутрішніх справ запустило у Дніпрі пілотний проект з навчання…

Кабмін продовжив виплати для всіх ВПО до 1 березня
Новини Дніпра
Сьогодні 17:42
Кабмін продовжив виплати для всіх ВПО до 1 березня

Для всіх ВПО ще на місяць автоматично продовжили виплати грошової…

Копи Дніпра викрили працівниць пошти, які наживалися на посилках: деталі схеми
Новини Дніпра
Сьогодні 17:10
Копи Дніпра викрили працівниць пошти, які наживалися на посилках: деталі схеми

Поблизу Дніпра викрили поштарок, які робили махінації з посилками.

Наверх