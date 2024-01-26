У Дніпрі автівка сама себе “викрала” у водія: подробиці (ВІДЕО)

Курйозне "викрадення" автівки сталося у Дніпрі.

До правоохоронців звернувся житель Дніпра та поскаржився на викрадення авто. Водій розповів, що залишив машину на проспекті Богдана Хмельницького та пішов до магазину. Коли повернувся – транспорту на узбіччі вже не було.

Зранку надійшло повідомлення від стурбованого водія — “моє авто викрали, допоможіть”. Чоловік залишив його на узбіччі проспекту Богдана Хмельницького й пішов до крамниці, а коли повернувся авто не виявив, – розповіли у Нацполіції.

Копи переглянули записи з камер відеонагляду, які стоять на цій ділянці, і з’ясували, що викрадення не було. Як виявилося, чоловік забув поставити автівку “на ручник”, тому машина сама проїхала близько 400 метрів.

Патрульні догнали автівку та зупинили її, коли транспорт подолав майже пів кілометра у “безпілотному режимі”.

На щастя, обійшлося без ДТП. І хоча здивований водій дуже зрадів, що його автомобіль так швидко знайшовся, усе ж отримав постанову за порушення ПДР.

Патрульні просять водіїв слідкувати за своїми авто та ставити їх на ручник, аби уникнути таких курйозних ситуацій.

Однак, якщо ви виявили пропажу авто, і його поруч ніде немає, звертайтеся до поліції. Копи відразу почнуть шукати крадіїв. Зазвичай, знайти викрадача вдається майже відразу.

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