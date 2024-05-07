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  • «Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж

«Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж

Сегодня 12:18
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Курьезный инцидент произошел на ж/м Тополь в Днепре.

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Жители ж/м Тополь пожаловались на владельца автомобиля, который припарковался вплотную к чужому гаражу. На фото, которое распространили горожане в соцсети, видно, что машина врезалась в металлическую дверь.

Однако, как выяснилось, автомобиль был припаркован неподалеку и просто скатился. По словам местной жительницы, машину поставили на склоне, поэтому в какой-то момент она начала ехать и протаранила двери гаража.

Вероятно, владелец автомобиля забыл поставить «ручник», а законы физики в тот день были против машины.

Напомним, это не первый подобный курьез. Ранее в Днепре автомобиль сам себя «угнал» у водителя. Мужчина оставил свой транспорт на обочине, а затем обнаружил, что его «украли». Правоохранители, к которым владелец машины обратился с сообщением о угоне, выяснили, что он забыл поставить авто «на ручник» и оно покатилось со склона вниз.

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