На Дніпропетровщині вперше виявили рідкісну в Європі орхідею

На Правобережжі Дніпропетровщини вперше виявили рідкісну орхідею.

Ботанік Світлана Кияк виявила на Правобережній Дніпропетровщині орхідею, яку до цього в цій частині регіону ні разу не бачили. Це плодоріжка салепова або зозулинець салеповий.

На своїй Facebook-сторінці Світлана опублікувала фото цієї орхідеї, яку виявила серед поля засіяного кукурудзою, соняшником і рапсом. Квітка розквітла на схилі степової балки, поблизу кущу глоду.

Це досить унікальна знахідка, адже квітка внесена до реєстру Червоної книги України, а також Всесвітнього червоного списку, охороняється Європейськими організаціями захисту рослинного світу.