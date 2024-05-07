На Дніпропетровщині вперше виявили рідкісну в Європі орхідею

Ботанік Світлана Кияк виявила на Правобережній Дніпропетровщині орхідею, яку до цього в цій частині регіону ні разу не бачили. Це плодоріжка салепова або зозулинець салеповий.
На своїй Facebook-сторінці Світлана опублікувала фото цієї орхідеї, яку виявила серед поля засіяного кукурудзою, соняшником і рапсом. Квітка розквітла на схилі степової балки, поблизу кущу глоду.
Це досить унікальна знахідка, адже квітка внесена до реєстру Червоної книги України, а також Всесвітнього червоного списку, охороняється Європейськими організаціями захисту рослинного світу.
Зозулинець салеповий – багаторічна рослина. Дорослі орхідеї можуть вирости до 60 см у вишину. Квітки мають рожево-пурпурове забарвлення. Квітнуть вони у травні-червні.
Наразі ботаніки сподіваються, що локацію, де росте квітка, не знайдуть і не знищать.
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