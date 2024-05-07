В Кривом Роге из-за возгорания сухой травы отключалась подстанция, — Минэнерго

Обесточивались промышленные потребители.

В Кривом Роге из-за возгорания сухой травы отключалось оборудование подстанции одного из предприятий. Из-за этого обесточивались промышленные потребители.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Кроме того, в городе на территории другого предприятия по технологическим причинам краткосрочно выключалась воздушная линия, тоже частично обесточивалась подстанция.

Обесточивалась местная промышленность, были нарушения технологических процессов, — добавили в Минэнерго.

Чрезвычайная ситуация произошла и в Донецкой области — там на одной из шахт произошло нарушение в работе вентиляционного оборудования.

На поверхность были выведены 49 работников. В течение часа вентиляцию включили в работу, — добавили в Министерстве.

Отметим, сегодня из-за сетевых ограничений действуют графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге. В других регионах — без ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что 7 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

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