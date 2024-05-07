Поминальні дні у Дніпрі в 2024 році: дати, що треба робити та як доїхати до цвинтаря
Поминальні дні у Дніпрі в 2024 році: дати, що треба робити та як доїхати до цвинтаря
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Наступного тижня після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують свій час для поминання померлих.
В Україні ці дні називають Проводами, Гробками, Могилками, Поминальні дні, Поминками або Радовницею чи Радуницею.
Поминальні дні – дати та звичаї
Люди відвідують кладовища, щоб віддати шану померлим родичам. Проте, залежно від регіону, поминальні дні вони мають різні назви та різні дати.
Другий вівторок після Великодня у церковному уставі має назву Радониці. У 2024 році це 14 травня, однак у деяких областях поминальний день припадає у першу неділю після Великодня – 12 травня цього року), у понеділок – 13 травня чи на саму Радоницю – 14 травня.
Окрім цього українці також поминають рідних у батьківські суботами: М’ясопусна та Троїцька. Перша була 9 березня 2024, а наступна влітку — 22 червня.
У Дніпропетровській області поминальні дні в 2024 році припадають на 12-13 травня.
У Дніпрі для зручності містян, запустять додаткові рейси транспорту до цвинтарів. Автобуси будуть мати напис “Кладовище”, повідомили у департаменті транспорту.
Вони працюватимуть 11 та 12 травня з 8:00 до 15:00, а 13 травня з 8:00 до 14:00.
Як доїхати до кладовища?
Сурсько-Литовське кладовище: подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), № 136 (з ж/м Лівобережний-3, центральної частини міста), № 127 (з пл. Соборної).
Краснопільське кладовище: додатковий автобусний маршрут № 96 (з вул. Криворізької, ПМЗ центральна прохідна). Подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії) № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус).
Ново-Ігренське кладовище: подовжений автобусний маршрут № 21 (з пл. Успенської).
Кладовище селища Діївка-1: автобусний маршрут № 108.
Кладовище селища Діївка-2: подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна).
Кладовище смт Таромське: автобусний маршрут № 77.
Кладовище селища Чаплі: автобусний маршрут № 1.
Кладовище селища Шевченка: автобусний маршрут № 98.
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