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  • Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт

Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт

Сьогодні 15:00
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Новости Днепра про Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт

У Дніпрі на Великдень громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня, а у поминальні дні впровадять додаткові та подовжені маршрути до міських кладовищ.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Додаткові та подовжені маршрути громадського транспорту будуть позначені табличкою з написом «Кладовище». Вони працюватимуть 11 та 12 травня з 8:00 до 15:00, а 13 травня з 8:00 до 14:00, – розповів Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту.

Дістатися кладовищ можна буде наступним чином:

  • Сурсько-Литовське кладовище: подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), № 136 (з ж/м Лівобережний-3, центральної частини міста), № 127 (з пл. Соборної).
  • Краснопільське кладовище: додатковий автобусний маршрут № 96 (з вул. Криворізької, ПМЗ центральна прохідна). Подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії) № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус).
  • Ново-Ігренське кладовище: подовжений автобусний маршрут № 21 (з пл. Успенської).
  • Кладовище селища Діївка-1: автобусний маршрут № 108.
  • Кладовище селища Діївка-2: подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна).
  • Кладовище смт Таромське: автобусний маршрут № 77.
  • Кладовище селища Чаплі: автобусний маршрут № 1.
  • Кладовище селища Шевченка: автобусний маршрут № 98.
  • Кладовище селища Дороге: автобусний маршрут № 85.
  • Кладовище Новоклочковське: автобусні маршрути: № 38, №51, № 37, № 107, № 136. Електротранспорт: тролейбус № 20, трамваї № 18 та № 19.
  • Кладовище Дніпровського району: подовжений автобусний маршрут № 115 (з пл. Успенська кожні 30 хвилин).
  • Кладовище селища Самарівка: автобусний маршрут № 153.

Також у міськраді розповіли, як у ці дні буде працювати поліція.

Зазначається, що для патрулювання вулиць будуть залучені додаткові поліцейські наряди. Також правоохоронці нестимуть службу в місцях масового скупчення людей.

Поліція закликає дніпрян не порушувати громадський порядок, пам’ятати про комендантську годину. У разі виявлення підозрілих речей одразу телефонувати за номером 102, – зазначив Дмитро Саятов, начальник сектору Дніпровського районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уже скоро у Дніпрі розпочне свою роботу легендарний ретро-трамвай: дата та вартість проїзду.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспортУкраїнська

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