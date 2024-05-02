Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт
Як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт
Сьогодні 15:00
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У Дніпрі на Великдень громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня, а у поминальні дні впровадять додаткові та подовжені маршрути до міських кладовищ.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Додаткові та подовжені маршрути громадського транспорту будуть позначені табличкою з написом «Кладовище». Вони працюватимуть 11 та 12 травня з 8:00 до 15:00, а 13 травня з 8:00 до 14:00, – розповів Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту.
Дістатися кладовищ можна буде наступним чином:
Сурсько-Литовське кладовище: подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), № 136 (з ж/м Лівобережний-3, центральної частини міста), № 127 (з пл. Соборної).
Краснопільське кладовище: додатковий автобусний маршрут № 96 (з вул. Криворізької, ПМЗ центральна прохідна). Подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії) № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус).
Ново-Ігренське кладовище: подовжений автобусний маршрут № 21 (з пл. Успенської).
Кладовище селища Діївка-1: автобусний маршрут № 108.
Кладовище селища Діївка-2: подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна).
Кладовище смт Таромське: автобусний маршрут № 77.
Кладовище селища Чаплі: автобусний маршрут № 1.
Кладовище селища Шевченка: автобусний маршрут № 98.
Кладовище Дніпровського району: подовжений автобусний маршрут № 115 (з пл. Успенська кожні 30 хвилин).
Кладовище селища Самарівка: автобусний маршрут № 153.
Також у міськраді розповіли, як у ці дні буде працювати поліція.
Зазначається, що для патрулювання вулиць будуть залучені додаткові поліцейські наряди. Також правоохоронці нестимуть службу в місцях масового скупчення людей.
Поліція закликає дніпрян не порушувати громадський порядок, пам’ятати про комендантську годину. У разі виявлення підозрілих речей одразу телефонувати за номером 102, – зазначив Дмитро Саятов, начальник сектору Дніпровського районного управління поліції.
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