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Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця: прикмети

Сьогодні 12:36
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця: прикмети

Поліція Дніпра розшукує 16-річного Романа Шурунова.

Відомо, що 1 травня хлопець пішов з дому в смт Курилівка та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, сірі очі, темно-русяве волосся.

Був одягнений: чорна футболка, чорні шорти.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітнього, просимо повідомити за телефонами: (063) 93 57 745 або 102.

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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця: прикметиУкраїнська

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