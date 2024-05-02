Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця: прикмети

Важлива будь-яка інформація!

Поліція Дніпра розшукує 16-річного Романа Шурунова.

Відомо, що 1 травня хлопець пішов з дому в смт Курилівка та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, сірі очі, темно-русяве волосся.

Був одягнений: чорна футболка, чорні шорти.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітнього, просимо повідомити за телефонами: (063) 93 57 745 або 102.

Читайте також:

Українська

Автор: