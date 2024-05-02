Полиция Днепра разыскивает 16-летнего парня: приметы

Важна любая информация!

Полиция Днепра разыскивает 16-летнего Романа Шурунова.

Известно, что 1 мая парень ушел из дома в пгт Куриловка и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы.

Был одет: черная футболка, черные шорты.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить по телефонам: (063) 93 57 745 или 102.

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