Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Полиция Днепра разыскивает 16-летнего парня: приметы

Сегодня 12:36
просмотров

Важна любая информация!

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 16-летнего парня: приметы

Полиция Днепра разыскивает 16-летнего Романа Шурунова.

Известно, что 1 мая парень ушел из дома в пгт Куриловка и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы.

Был одет: черная футболка, черные шорты.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить по телефонам: (063) 93 57 745 или 102.

Читайте также:

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 16-летнего парня: приметыУкраїнська Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 16-летнего парня: приметыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Целился в сторону людей, а потом — по транспорту: в Кривом Роге мужчина устроил стрельбу
    Новости Днепра
    Вчера 20:06
    Целился в сторону людей, а потом — по транспорту: в Кривом Роге мужчина устроил стрельбу

    Мужчину, устроившего стрельбу посреди Кривого Рога, задержали.

    В Никополе мужчина отобрал у мальчика велосипед, а затем – продал
    Новости Днепра
    Вчера 18:35
    В Никополе мужчина отобрал у мальчика велосипед, а затем – продал

    42-летний житель Никополя ограбил 13-летнего мальчика.

    Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить
    Новости Днепра
    Вчера 14:50
    Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить

    Полезная информация!

    Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика
    Новости Днепра
    Вчера 13:59
    Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

    Важна любая информация!

    Последние новости

    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт
    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 15:00
    3
    просмотров
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

    Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.

    Сегодня 14:35
    4
    просмотров
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем

    В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.

    Сегодня 14:12
    3
    просмотров
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

    Бывает и такое.

    Сегодня 14:11
    5
    просмотров
    В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн
    В Днепре унифицируют памятники для павших военных: каким будет единый дизайн

    В Днепре планируют утвердить единый дизайн памятников.

    Сегодня 13:29
    8
    просмотров
    В Днепре заметили нетрезвого мужчину, который самостоятельно рисовал разметку «зебры» на дороге (ВИДЕО)
    В Днепре заметили нетрезвого мужчину, который самостоятельно рисовал разметку «зебры» на дороге (ВИДЕО)

    На Парусе мужчина пытался нарисовать на дороге "зебру".

    Сегодня 12:25
    23
    просмотров
    Аквариум в зале и икра в бочках: где в Днепре был легендарный рыбный магазин (ФОТО)
    Аквариум в зале и икра в бочках: где в Днепре был легендарный рыбный магазин (ФОТО)

    В Днепре есть ряд старых зданий которые по сути никогда не меняли своей «направленности». Так, в центре Днепра в здании, где в 1913 году располагались конторы и магазины все еще можно снять офис, а на его первом этаже работает несколько…

    Сегодня 12:24
    12
    просмотров
    В Днепре владельцы кафе покрасили фасад памятника архитектуры в дерзкий розовый цвет
    В Днепре владельцы кафе покрасили фасад памятника архитектуры в дерзкий розовый цвет

    Владельцы кафе закрасили фасад дома в яркий цвет.

    Сегодня 10:41
    5
    просмотров
    Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    Житель Днепра сдал телефон своей коллеги в ломбард
    Житель Днепра сдал телефон своей коллеги в ломбард

    Мужчина обокрал коллегу по работе.

    Вчера 22:01
    129
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх