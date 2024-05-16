Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

Сегодня 11:03
просмотров

В Днепре снова проверяли админздания после сообщений об их минировании.

Новости Днепра про В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

За прошедшие сутки, 15 мая, поступило сообщение о заминировании в Днепре судов, военкоматов, больниц, здания редакции СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.

В общей сложности правоохранители-взрывотехники обследовали 57 объектов.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании не подтвердилась. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, позавчера также якобы минировали ряд зданий — больницы, автовокзалы и редакции СМИ

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматахРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки
    Новости Днепра
    Сегодня 10:38
    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки

    В супермаркетах и на рынках Днепра уже начался сезон молодых…

    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной образовалась километровая пробка из-за ДТП.

    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 06:53
    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)

    Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

    Во время ракетной атаки на Днепр погибли два железнодорожника: в Укрзализныце назвали их имена
    Новости Днепра
    Вчера 21:00
    Во время ракетной атаки на Днепр погибли два железнодорожника: в Укрзализныце назвали их имена

    В Днепре во время ракетной атаки погибли два железнодорожника.

    Последние новости

    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки
    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки

    В супермаркетах и на рынках Днепра уже начался сезон молодых овощей.

    Сегодня 10:38
    4
    просмотров
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной образовалась километровая пробка из-за ДТП.

    Сегодня 10:28
    3
    просмотров
    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)
    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)

    Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

    Сегодня 06:53
    2
    просмотров
    Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно
    Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров
    За явку работников в ТЦК после 18 мая отвечает руководитель предприятия
    За явку работников в ТЦК после 18 мая отвечает руководитель предприятия

    За явку работников в ТЦК будет отвечать их работодатель.

    Вчера 22:06
    11
    просмотров
    Во время ракетной атаки на Днепр погибли два железнодорожника: в Укрзализныце назвали их имена
    Во время ракетной атаки на Днепр погибли два железнодорожника: в Укрзализныце назвали их имена

    В Днепре во время ракетной атаки погибли два железнодорожника.

    Вчера 21:00
    35
    просмотров
    В Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго
    В Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго

    В Днепре и области 15 мая отключат свет по графику.

    Вчера 20:48
    22
    просмотров
    В Днепре в последний момент спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста
    В Днепре в последний момент спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста

    Жителя Днепра, который хотел покончить с собой, спасли патрульные.

    Вчера 20:00
    47
    просмотров
    В Днепре в результате ракетной атаки погибли двое мужчин, есть разрушения: уточнены данные от ОВА
    В Днепре в результате ракетной атаки погибли двое мужчин, есть разрушения: уточнены данные от ОВА

    В Днепре из-за ракетного удара погибли двое мужчин.

    Вчера 18:39
    12
    просмотров
    В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, которые издевались над матерью и женой
    В Днепре сообщили о подозрении двум мужчинам, которые издевались над матерью и женой

    В Днепре правоохранители задержали мужчин, совершавших насилие над женщинами.

    Вчера 18:23
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх