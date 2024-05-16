В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

За прошедшие сутки, 15 мая, поступило сообщение о заминировании в Днепре судов, военкоматов, больниц, здания редакции СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.
В общей сложности правоохранители-взрывотехники обследовали 57 объектов.
Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании не подтвердилась. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Напомним, позавчера также якобы минировали ряд зданий — больницы, автовокзалы и редакции СМИ
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