В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

В Днепре снова проверяли админздания после сообщений об их минировании.

За прошедшие сутки, 15 мая, поступило сообщение о заминировании в Днепре судов, военкоматов, больниц, здания редакции СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.

В общей сложности правоохранители-взрывотехники обследовали 57 объектов.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании не подтвердилась. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, позавчера также якобы минировали ряд зданий — больницы, автовокзалы и редакции СМИ

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