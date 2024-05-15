У Дніпрі шукали вибухівку в лікарнях, на автовокзалах та в редакції ЗМІ

Минулої доби у Дніпрі перевіряли інформацію про наявність вибухівки у низці будівель.
Як йдеться у дописі на сайті міськради Дніпра, 14 травня до поліції надійшло повідомлення про замінування лікарень, СБУ та редакції ЗМІ. За вказаними адресами відправилися правоохоронці, аби перевірити інформацію
Читайте також:
Автор:
Останнім часом у Дніпрі зросла кількість хворих на ГРВІ, COVID-19…
Одразу після звільнення Дніпра у 1943 році у місті стали…
Чоловік під час великоднього застілля вдавився печінкою.
Послуга була тимчасово призупинена!