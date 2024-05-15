У Дніпрі шукали вибухівку в лікарнях, на автовокзалах та в редакції ЗМІ

У Дніпрі знову активізувалися псевдомінувальники.

Минулої доби у Дніпрі перевіряли інформацію про наявність вибухівки у низці будівель.

Як йдеться у дописі на сайті міськради Дніпра, 14 травня до поліції надійшло повідомлення про замінування лікарень, СБУ та редакції ЗМІ. За вказаними адресами відправилися правоохоронці, аби перевірити інформацію

Усього оглянули 38 лікарень, редакцію ЗМІ, та 3 автовокзали. Слідів вибухівки не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося хибним.

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