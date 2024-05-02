У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

У Дніпрі планують затвердити єдиний дизайн пам'ятників.

У Дніпрі планують запровадити єдиний дизайн для пам’ятників на кладовищах, де ховають полеглих захисників.

Про це йдеться в проєкті рішення Дніпровської міської ради.

Якщо рішення ухвалять, то пам’ятники мають виготовляти з натурального каменю, з обробкою поверхні. Вони будуть сірими та оздоблені фаскою. Крім прізвища та ім’я, дати народження й смерті, повинні вигравіювати інформацію про нагороди, бригаду чи батальйон, військове звання та релігійну символіку.

У проєкті рішення зазначаються точні параметри намогильних споруд.

Розмір – 800 міліметрів у висоту, 500 — у ширину. Лицьова поверхня матиме такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження та смерті;

військове звання;

зображення релігійної символіки (за бажанням);

за наявності відповідних нагород — опис: “Герой України”, “Лицар ордена Богдана Хмельницького”, “Кавалер ордена “За мужність”, “Нагороджена орденом княгині Ольги I, II, III ступенів”;

гасло Збройних сил України: “За Україну, за її волю!”;

бригада чи батальйон.

Це має бути так:

На зворотному боці пам’ятника мають викарбувати символіку та прізвище, які наноситимуть за допомогою фрезерування. Літери заповнять фарбою контрастного до каменю кольору (білий або чорний).

Символіка буде у висоту та ширину по 100 міліметрів. Відстань від верхнього краю споруди становитиме 70 міліметрів. Рідні загиблого зможуть обрати комбатантський хрест, логотип роду чи виду військ, релігійний символ.

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