У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

У Дніпрі планують запровадити єдиний дизайн для пам’ятників на кладовищах, де ховають полеглих захисників.
Про це йдеться в проєкті рішення Дніпровської міської ради.
Якщо рішення ухвалять, то пам’ятники мають виготовляти з натурального каменю, з обробкою поверхні. Вони будуть сірими та оздоблені фаскою. Крім прізвища та ім’я, дати народження й смерті, повинні вигравіювати інформацію про нагороди, бригаду чи батальйон, військове звання та релігійну символіку.
У проєкті рішення зазначаються точні параметри намогильних споруд.
Розмір – 800 міліметрів у висоту, 500 — у ширину. Лицьова поверхня матиме такі дані:
Це має бути так:
На зворотному боці пам’ятника мають викарбувати символіку та прізвище, які наноситимуть за допомогою фрезерування. Літери заповнять фарбою контрастного до каменю кольору (білий або чорний).
Символіка буде у висоту та ширину по 100 міліметрів. Відстань від верхнього краю споруди становитиме 70 міліметрів. Рідні загиблого зможуть обрати комбатантський хрест, логотип роду чи виду військ, релігійний символ.
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