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  • У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

У Дніпрі уніфікують пам’ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

Сьогодні 13:29
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У Дніпрі планують затвердити єдиний дизайн пам'ятників.

Новости Днепра про У Дніпрі уніфікують пам'ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

У Дніпрі планують запровадити єдиний дизайн для пам’ятників на кладовищах, де ховають полеглих захисників. 

Про це йдеться в проєкті рішення Дніпровської міської ради. 

Якщо рішення ухвалять, то пам’ятники мають виготовляти з натурального каменю, з обробкою поверхні. Вони будуть сірими та оздоблені фаскою. Крім прізвища та ім’я, дати народження й смерті, повинні вигравіювати інформацію про нагороди, бригаду чи батальйон, військове звання та релігійну символіку. 

Новости Днепра про У Дніпрі уніфікують пам'ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

У проєкті рішення зазначаються точні параметри намогильних споруд.

Розмір – 800 міліметрів у висоту, 500 — у ширину. Лицьова поверхня матиме такі дані:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • дата народження та смерті;
  • військове звання;
  • зображення релігійної символіки (за бажанням);
  • за наявності відповідних нагород — опис: “Герой України”, “Лицар ордена Богдана Хмельницького”, “Кавалер ордена “За мужність”, “Нагороджена орденом княгині Ольги I, II, III ступенів”;
  • гасло Збройних сил України: “За Україну, за її волю!”;
  • бригада чи батальйон.

Це має бути так:

Новости Днепра про У Дніпрі уніфікують пам'ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайн

На зворотному боці пам’ятника мають викарбувати символіку та прізвище, які наноситимуть за допомогою фрезерування. Літери заповнять фарбою контрастного до каменю кольору (білий або чорний). 

Символіка буде у висоту та ширину по 100 міліметрів. Відстань від верхнього краю споруди становитиме 70 міліметрів. Рідні загиблого зможуть обрати комбатантський хрест, логотип роду чи виду військ, релігійний символ.

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Новости Днепра про У Дніпрі уніфікують пам'ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайнУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі уніфікують пам'ятники для полеглих військових: яким буде єдиний дизайнРусский

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