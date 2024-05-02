Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт

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В Днепре на Пасху общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня, а в поминальные дни внедрят дополнительные и удлиненные маршруты к городским кладбищам.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Дополнительные и удлиненные маршруты общественного транспорта будут обозначены табличкой с надписью «Кладбище». Они будут работать 11 и 12 мая с 8:00 до 15:00, а 13 мая с 8:00 до 14:00, — рассказал Иван Васючков, заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта.

Добраться до кладбищ можно будет следующим образом:

Сурско-Литовское кладбище: удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), № 136 (с ж/м Левобережный-3, центральной части города), № 127 (с пл. Соборной).

удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), № 136 (с ж/м Левобережный-3, центральной части города), № 127 (с пл. Соборной). Краснопольское кладбище: дополнительный автобусный маршрут № 96 (с ул. Криворожской, ЮМЗ центральная проходная). Удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа — переулок Добровольцев и ул. Рабочая — ул. Национальной Гвардии) № 156 (будет заезжать по требованию с ж/м Парус).

дополнительный автобусный маршрут № 96 (с ул. Криворожской, ЮМЗ центральная проходная). Удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа — переулок Добровольцев и ул. Рабочая — ул. Национальной Гвардии) № 156 (будет заезжать по требованию с ж/м Парус). Ново-Игренское кладбище: продлен автобусный маршрут № 21 (с пл. Успенской).

продлен автобусный маршрут № 21 (с пл. Успенской). Кладбище поселка Диевка-1: автобусный маршрут № 108.

автобусный маршрут № 108. Кладбище поселка Диевка-2: продлен автобусный маршрут № 92 (с пл. Вокзальная).

продлен автобусный маршрут № 92 (с пл. Вокзальная). Кладбище пгт Таромское: автобусный маршрут № 77.

автобусный маршрут № 77. Кладбище поселка Чапли: автобусный маршрут № 1.

автобусный маршрут № 1. Кладбище поселка Шевченко: автобусный маршрут № 98.

автобусный маршрут № 98. Кладбище поселка Дорогое: автобусный маршрут № 85.

автобусный маршрут № 85. Кладбище Новоклочковское: автобусные маршруты: № 38, №51, № 37, № 107, № 136. Электротранспорт: троллейбус № 20, трамваи № 18 и № 19.

автобусные маршруты: № 38, №51, № 37, № 107, № 136. Электротранспорт: троллейбус № 20, трамваи № 18 и № 19. Кладбище Днепровского района: продлен автобусный маршрут № 115 (с пл. Успенская каждые 30 минут).

продлен автобусный маршрут № 115 (с пл. Успенская каждые 30 минут). Кладбище поселка Самаровка: автобусный маршрут № 153.

Также в горсовете рассказали, как в эти дни будет работать полиция.

Отмечается, что для патрулирования улиц будут привлечены дополнительные полицейские наряды. Также правоохранители будут нести службу в местах массового скопления людей.

Полиция призывает днепрян не нарушать общественный порядок, помнить о комендантском часе. В случае обнаружения подозрительных вещей сразу звонить по номеру 102, — отметил Дмитрий Саятов, начальник сектора Днепровского районного управления полиции.

Напомним, ранее мы писали, что уже скоро в Днепре начнет свою работу легендарный ретро-трамвай: дата и стоимость проезда.

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