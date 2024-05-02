Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт

В Днепре на Пасху общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня, а в поминальные дни внедрят дополнительные и удлиненные маршруты к городским кладбищам.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Дополнительные и удлиненные маршруты общественного транспорта будут обозначены табличкой с надписью «Кладбище». Они будут работать 11 и 12 мая с 8:00 до 15:00, а 13 мая с 8:00 до 14:00, — рассказал Иван Васючков, заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта.
Также в горсовете рассказали, как в эти дни будет работать полиция.
Отмечается, что для патрулирования улиц будут привлечены дополнительные полицейские наряды. Также правоохранители будут нести службу в местах массового скопления людей.
Полиция призывает днепрян не нарушать общественный порядок, помнить о комендантском часе. В случае обнаружения подозрительных вещей сразу звонить по номеру 102, — отметил Дмитрий Саятов, начальник сектора Днепровского районного управления полиции.
Напомним, ранее мы писали, что уже скоро в Днепре начнет свою работу легендарный ретро-трамвай: дата и стоимость проезда.
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