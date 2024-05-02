У Дніпрі водій маршрутки №106 намагався «викурити» пасажирів (ВІДЕО)

Днями мешканці Дніпра зафільмували неприємний інцидент – водій маршрутки №106 курив за кермом.
Відео опублікували у місцевих Telegram-каналах.
На кадрах можна побачити водія, який, не соромлячись, зятягує сигарету. Що важливо – маршрутка у цей час продовжує їхати.
Зазначимо, згідно зі статтею 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення, куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі спалахнув скандал у маршрутці: водій намагався висадити дідуся, в якого потекла кров.
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