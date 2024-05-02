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В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

Сегодня 14:11
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Бывает и такое.

Новости Днепра про В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

На днях жители Днепра сняли неприятный инцидент — водитель маршрутки №106 курил за рулем.

Видео опубликовали в местных Telegram-каналах.

На кадрах можно увидеть водителя, который, не стесняясь, затягивает сигарету. Что важно — маршрутка в это время продолжает ехать.

Отметим, согласно статье 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Новости Днепра про В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь.

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Новости Днепра про В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)Русский

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