В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

На днях жители Днепра сняли неприятный инцидент — водитель маршрутки №106 курил за рулем.
Видео опубликовали в местных Telegram-каналах.
На кадрах можно увидеть водителя, который, не стесняясь, затягивает сигарету. Что важно — маршрутка в это время продолжает ехать.
Отметим, согласно статье 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь.
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