Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

Буває так, що не завжди виходить швидко погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.
У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”:
30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;
30 календарних днів — на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
30 календарних днів — на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);
10 днів — на наркотичні лікарські засоби.
Датою виписування електронного рецепта є дата, коли лікар підписує електронний рецепт в електронній системі охорони здоров’я, – додали у МОЗ.
Важливо: термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.
Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі.
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