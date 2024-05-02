Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

З 2019 року ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати за електронним рецептом, виписаним лікарем через електронну систему охорони здоров’я.

Буває так, що не завжди виходить швидко погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”:

30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

30 календарних днів — на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

30 календарних днів — на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

10 днів — на наркотичні лікарські засоби.

Датою виписування електронного рецепта є дата, коли лікар підписує електронний рецепт в електронній системі охорони здоров’я, – додали у МОЗ.

Важливо: термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі.

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