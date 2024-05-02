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  • Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

Сьогодні 13:00
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З 2019 року ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати за електронним рецептом, виписаним лікарем через електронну систему охорони здоров’я.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”

Буває так, що не завжди виходить швидко погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”:

30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

30 календарних днів — на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

30 календарних днів — на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

10 днів — на наркотичні лікарські засоби.

Датою виписування електронного рецепта є дата, коли лікар підписує електронний рецепт в електронній системі охорони здоров’я, – додали у МОЗ.

Важливо: термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі.

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра нагадали, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”Українська

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