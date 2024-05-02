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У Дніпрі реконструюють фасад “Пентагону”

Сьогодні 11:36
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"Пентагон" у Дніпрі відреконструюють.

Новости Днепра про У Дніпрі реконструюють фасад

Мова йде про довжелезний гуртожиток-малосімейку на проспекті Слобожанському. До побудови “Китайської стіни” це був найдовший будинок в Дніпропетровську. Багатоповерхівка має відразу дві адреси – Слобожанський проспект №106 та №108.

Цього року малосімейку хочуть утеплити, а заодно відремонтувати дах. Зробити це планували ще до війни, але потім поставили роботи “на паузу”. 

Тривалий час будинок був занедбаним. У 2020 всередині багатоповерхівки пройшли перші серйозні зміни – відремонтували під’їзди та замінили вікна.

Цього року Пентагон повністю утеплять мінераловатними плитами, товщиною утеплювача 150мм (стіни фасада, цоколь, зовнішні укоси). Фасад матиме дуже пристойний вид! – йдеться у Facebook-спільноті “Райончик”.

Очікується, що після утеплення фасаду платіжки за опалення та за світло зменшаться, позаяк взимку буде тепло, а влітку прохолодно. 

На фото зверху те, як планували пофарбувати будинок раніше, а знизу – кінцевий варіант. 

Новости Днепра про У Дніпрі реконструюють фасад

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому малосімейку на проспекті Слобожанському називають Пентагоном. 

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Новости Днепра про У Дніпрі реконструюють фасад Українська

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