У Дніпрі реконструюють фасад “Пентагону”

Мова йде про довжелезний гуртожиток-малосімейку на проспекті Слобожанському. До побудови “Китайської стіни” це був найдовший будинок в Дніпропетровську. Багатоповерхівка має відразу дві адреси – Слобожанський проспект №106 та №108.
Цього року малосімейку хочуть утеплити, а заодно відремонтувати дах. Зробити це планували ще до війни, але потім поставили роботи “на паузу”.
Тривалий час будинок був занедбаним. У 2020 всередині багатоповерхівки пройшли перші серйозні зміни – відремонтували під’їзди та замінили вікна.
Цього року Пентагон повністю утеплять мінераловатними плитами, товщиною утеплювача 150мм (стіни фасада, цоколь, зовнішні укоси). Фасад матиме дуже пристойний вид! – йдеться у Facebook-спільноті “Райончик”.
Очікується, що після утеплення фасаду платіжки за опалення та за світло зменшаться, позаяк взимку буде тепло, а влітку прохолодно.
На фото зверху те, як планували пофарбувати будинок раніше, а знизу – кінцевий варіант.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому малосімейку на проспекті Слобожанському називають Пентагоном.
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