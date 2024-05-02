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В Днепре реконструируют фасад «Пентагона»

Сегодня 11:36
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"Пентагон" в Днепре отреконструируют.

Новости Днепра про В Днепре реконструируют фасад

Речь идет о длинном общежитии-малосемейке на проспекте Слобожанском. До постройки «Китайской стены» это был самый длинный дом в Днепропетровске. У многоэтажки сразу два адреса — Слобожанский проспект №106 и №108.

В этом году малосемейку хотят утеплить, а при этом отремонтировать крышу. Сделать это планировали еще до войны, но потом поставили работы на паузу.

Долгое время здание было заброшено. В 2020 году внутри многоэтажки прошли первые серьезные изменения — отремонтировали подъезды и заменили окна.

В этом году Пентагон полностью утеплят минераловатными плитами, толщиной утеплителя 150мм (стены фасада, цоколь, наружные откосы). Фасад будет очень приличный! — говорится в Facebook-сообществе «Райончик«.

Ожидается, что после утепления фасада платежи за отопление и свет уменьшатся, так как зимой будет тепло, а летом прохладно.

На фото сверху то, как планировали покрасить дом раньше, а снизу – конечный вариант.

Новости Днепра про В Днепре реконструируют фасад

Напомним, ранее мы рассказывали, почему малосемейку на Слобожанском проспекте называют Пентагоном.

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