В Днепре реконструируют фасад «Пентагона»

Речь идет о длинном общежитии-малосемейке на проспекте Слобожанском. До постройки «Китайской стены» это был самый длинный дом в Днепропетровске. У многоэтажки сразу два адреса — Слобожанский проспект №106 и №108.
В этом году малосемейку хотят утеплить, а при этом отремонтировать крышу. Сделать это планировали еще до войны, но потом поставили работы на паузу.
Долгое время здание было заброшено. В 2020 году внутри многоэтажки прошли первые серьезные изменения — отремонтировали подъезды и заменили окна.
В этом году Пентагон полностью утеплят минераловатными плитами, толщиной утеплителя 150мм (стены фасада, цоколь, наружные откосы). Фасад будет очень приличный! — говорится в Facebook-сообществе «Райончик«.
Ожидается, что после утепления фасада платежи за отопление и свет уменьшатся, так как зимой будет тепло, а летом прохладно.
На фото сверху то, как планировали покрасить дом раньше, а снизу – конечный вариант.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему малосемейку на Слобожанском проспекте называют Пентагоном.
Читайте також:
Житель Днепра сдал телефон своей коллеги в ломбард
Биг-Мак на заправке? McDonald’s может появиться возле АЗС Днепра и области
В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору
Автор:
На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет…
В Марганце на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину.
Важная информация!
Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические…
На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет принимать участие в конкурсе. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».
В Марганце на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину.
Важная информация!
Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.
В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.
Бывает и такое.
В Днепре планируют утвердить единый дизайн памятников.
С 2019 года лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства» можно получить по электронному рецепту, выписанному врачом через электронную систему здравоохранения.
Важна любая информация!
На Парусе мужчина пытался нарисовать на дороге "зебру".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!