У Дніпрі на місяць звузять проїзну і тротуарну зони на двох популярних вулицях: деталі

У Дніпрі тимчасово звузять проїзну і тротуарну зони на вул. Степана Рудницького та на Донецькому шосе.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, з 13.05 до 12.06.2024 у Дніпрі звузять проїзну і тротуарну зони на вул. Степана Рудницького у районі будинків № 1, 1-Л, 6 та на Донецькому шосе у районі будинків № 2-Б, 2-Ж.

Зазначається, що це пов’язано з прокладанням кабельної лінії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як.

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