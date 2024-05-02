У Дніпрі на місяць звузять проїзну і тротуарну зони на двох популярних вулицях: деталі

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, з 13.05 до 12.06.2024 у Дніпрі звузять проїзну і тротуарну зони на вул. Степана Рудницького у районі будинків № 1, 1-Л, 6 та на Донецькому шосе у районі будинків № 2-Б, 2-Ж.
Зазначається, що це пов’язано з прокладанням кабельної лінії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як.
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