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  • В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: детали

В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: детали

Сегодня 10:46
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В Днепре временно сузят проезжую и тротуарную зоны на ул. Степана Рудницкого и на Донецком шоссе.

Новости Днепра про В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: детали

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, с 13.05 до 12.06.2024 в Днепре сузят проезжую и тротуарную зоны на ул. Степана Рудницкого в районе домов № 1, 1-Л, 6 и на Донецком шоссе в районе домов № 2-Б, 2-Ж.

Отмечается, что это связано с прокладкой кабельной линии.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за перекрытия площади Вокзальной трамвай №1 неделю будет ездить иначе: когда и как.

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Новости Днепра про В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: деталиРусский

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