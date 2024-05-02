В Днепре на месяц сузят проезжую и тротуарную зоны на двух популярных улицах: детали

В Днепре временно сузят проезжую и тротуарную зоны на ул. Степана Рудницкого и на Донецком шоссе.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, с 13.05 до 12.06.2024 в Днепре сузят проезжую и тротуарную зоны на ул. Степана Рудницкого в районе домов № 1, 1-Л, 6 и на Донецком шоссе в районе домов № 2-Б, 2-Ж.

Отмечается, что это связано с прокладкой кабельной линии.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за перекрытия площади Вокзальной трамвай №1 неделю будет ездить иначе: когда и как.

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