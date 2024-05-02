Жителям Днепра напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»

Бывает так, что не всегда получается быстро погасить полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.
В связи с этим в Министерстве здравоохранения напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»:
30 календарных дней — на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и тому подобное;
30 календарных дней — на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;
30 календарных дней — на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);
10 дней — на наркотические лекарственные средства.
Датой выписки электронного рецепта является дата, когда врач подписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения, — добавили в Минздраве.
Важно: срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.
Напомним, ранее мы писали, как сделать прививку от гепатита В в Днепре.
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