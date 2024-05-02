Жителям Днепра напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»

С 2019 года лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства» можно получить по электронному рецепту, выписанному врачом через электронную систему здравоохранения.

Бывает так, что не всегда получается быстро погасить полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»:

30 календарных дней — на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и тому подобное;

30 календарных дней — на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;

30 календарных дней — на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);

10 дней — на наркотические лекарственные средства.

Датой выписки электронного рецепта является дата, когда врач подписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения, — добавили в Минздраве.

Важно: срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.

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