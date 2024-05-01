У Дніпрі спалахнув скандал у маршрутці: водій намагався висадити дідуся, в якого потекла кров

На кадрах можна побачити розпал суперечки: пасажири намагаються допомогти дідусеві, в якого тече кров через те, що випав катетер. Зазначається, що містяни попросили водія допомогти літньому чоловіку, натомість він відмовився та намагався висадити його. Також відомо, що дідусь їхав з лікарні.
Чим все завершилося – невідомо, відео з маршрутки обривається.
Натомість є інше відео – де водій вже припаркувався та говорить з кимось по телефону. Він каже в слухавку, що йому “треба помити машину, що на нього тут народ наїхав”.
Сподіваємося, що небайдужі містяни допомогли дідусеві та з ним все добре!
Нагадаємо, раніше ми писали, що вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту.
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