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  • Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

Сегодня 13:44
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На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.

Новости Днепра про Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

В Украине эти дни называют Проводами, Гробками, Могилками, Поминальными днями, Поминками или Радуницей.

Поминальные дни – даты и обычаи

Люди посещают кладбища, чтобы чтить умерших родственников. Однако, в зависимости от региона, поминальные дни имеют разные названия и разные даты.

Второй вторник после Пасхи в церковном уставе называется Радоницей. В 2024 году это 14 мая, однако в некоторых областях поминальный день приходится в первое воскресенье после Пасхи – 12 мая этого года, в понедельник – 13 мая или на саму Радоницу – 14 мая.

Кроме этого, украинцы также поминают родных в родительские субботы: Мясопустная и Троицкая. Первая была 9 марта 2024 года, а следующая летом — 22 июня.

В Днепропетровской области поминальные дни в 2024 году приходятся на 12-13 мая.

В Днепре для удобства горожан запустят дополнительные рейсы транспорта к кладбищам. Автобусы будут иметь надпись «Кладбище», сообщили в департаменте транспорта.

Они будут работать 11 и 12 мая с 8:00 до 15:00, а 13 мая с 8:00 до 14:00.

Как доехать до кладбища?

  • Сурско-Литовское кладбище: удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), № 136 (с ж/м Левобережный-3, центральной части города), № 127 (с пл. Соборной).
  • Краснопольское кладбище: Дополнительный автобусный маршрут № 96 (с ул. Криворожской, ПМЗ центральная проходная). Удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа – пер. Добровольцев и ул. Рабочая – ул. Национальной Гвардии) № 156 (будет заезжать по требованию с ж/м Парус).
  • Ново-Игренское кладбище: удлиненный автобусный маршрут № 21 (с пл. Успенской).
  • Кладбище поселка Деевка-1: автобусный маршрут № 108.
  • Кладбище поселка Деевка-2: удлиненный автобусный маршрут № 92 (с пл. Вокзальная).
  • Кладбище пгт Таромское: автобусный маршрут № 77.
  • Кладбище поселка Чапли: Автобусный маршрут №1.
  • Кладбище поселка Шевченко: автобусный маршрут № 98.
  • Кладбище поселка Дорогое: автобусный маршрут № 85.
  • Кладбище Новоклочковское: Автобусные маршруты: №38, №51, №37, №107, №136. Электротранспорт: троллейбус №20, трамваи №18 и №19.
  • Кладбище Днепровского района: удлиненный автобусный маршрут № 115 (с пл. Успенская каждые 30 минут).
  • Кладбище поселка Самаровка: автобусный маршрут № 153

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Новости Днепра про Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбищаУкраїнська Новости Днепра про Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбищаРусский

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