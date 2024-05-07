Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

В Украине эти дни называют Проводами, Гробками, Могилками, Поминальными днями, Поминками или Радуницей.
Люди посещают кладбища, чтобы чтить умерших родственников. Однако, в зависимости от региона, поминальные дни имеют разные названия и разные даты.
Второй вторник после Пасхи в церковном уставе называется Радоницей. В 2024 году это 14 мая, однако в некоторых областях поминальный день приходится в первое воскресенье после Пасхи – 12 мая этого года, в понедельник – 13 мая или на саму Радоницу – 14 мая.
Кроме этого, украинцы также поминают родных в родительские субботы: Мясопустная и Троицкая. Первая была 9 марта 2024 года, а следующая летом — 22 июня.
В Днепропетровской области поминальные дни в 2024 году приходятся на 12-13 мая.
В Днепре для удобства горожан запустят дополнительные рейсы транспорта к кладбищам. Автобусы будут иметь надпись «Кладбище», сообщили в департаменте транспорта.
Они будут работать 11 и 12 мая с 8:00 до 15:00, а 13 мая с 8:00 до 14:00.
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