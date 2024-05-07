Смерть 44-річного чоловіка в ТЦК у Кривому Розі: розпочато кримінальне провадження

5 травня у Кривому Розі в Саксаганському ТЦК помер 44-річний чоловік. Попередньо відомо, що він проходив ВЛК та готувався на відправку до навчального центру.

У ТЦК родичам повідомили, що у померлого стався епілептичний напад. Однак донька та дружина чоловіка в цю версію не вірять.

Згодом з’явився коментар Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Там заявили, що військовозобов’язаний помер внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я.

Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу, – зазначили в обласному ТЦК.

Пізніше стало відомо, що за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває, – зазначили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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