Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производство

В ТЦК родственникам сообщили, что у умершего случился эпилептический приступ. Однако дочь и жена мужчины в эту версию не верят.
Со временем появился комментарий Днепропетровского областного ТЦК и СП. Там заявили, что военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья.
Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия, — отметили в областном ТЦК.
Позже стало известно, что при процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий, повлекшее смерть мобилизованного.
Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается, — отметили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
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