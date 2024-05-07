Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производство

5 мая в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК умер 44-летний мужчина. Предварительно известно, что он проходил ВВК и готовился на отправку в учебный центр.

В ТЦК родственникам сообщили, что у умершего случился эпилептический приступ. Однако дочь и жена мужчины в эту версию не верят.

Со временем появился комментарий Днепропетровского областного ТЦК и СП. Там заявили, что военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья.

Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия, — отметили в областном ТЦК.

Позже стало известно, что при процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий, повлекшее смерть мобилизованного.

Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается, — отметили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: