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Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производство

Сегодня 13:17
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5 мая в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК умер 44-летний мужчина. Предварительно известно, что он проходил ВВК и готовился на отправку в учебный центр.

Новости Днепра про Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производство

В ТЦК родственникам сообщили, что у умершего случился эпилептический приступ. Однако дочь и жена мужчины в эту версию не верят.

Со временем появился комментарий Днепропетровского областного ТЦК и СП. Там заявили, что военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья.

Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия, — отметили в областном ТЦК.

Позже стало известно, что при процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий, повлекшее смерть мобилизованного. 

Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается, — отметили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Новости Днепра про Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производство

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Новости Днепра про Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производствоУкраїнська Новости Днепра про Смерть 44-летнего мужчины в ТЦК в Кривом Роге: начато уголовное производствоРусский

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