Из Тисы достали тела трех утопленников: одному из погибших было всего 20 лет

Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что сначала о страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию.
Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области. В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет. Личность другого пока не установлена. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью! Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной, — добавили в ГПСУ.
ФОТО 18+!!!
Отметим, Тиса — река, крупнейший левый приток Дуная. Течет в пределах Украины, Венгрии и Сербии, частично по границе между Украиной и Румынией и Венгрией.
Напомним, ранее мы писали, что житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу.
Читайте также:
Автор:
В Украине ожидаются грозы!
На сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении военного…
Мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины.
Полезная информация!
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.
В Днепре произошло очередное ДТП.
Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.
На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!