Из Тисы достали тела трех утопленников: одному из погибших было всего 20 лет

Вчера, в течение дня, на Закарпатье, недалеко от границы с Румынией, из Тисы достали тела трех утопленников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что сначала о страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию.

Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области. В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет. Личность другого пока не установлена. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью! Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной, — добавили в ГПСУ.

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Отметим, Тиса — река, крупнейший левый приток Дуная. Течет в пределах Украины, Венгрии и Сербии, частично по границе между Украиной и Румынией и Венгрией.

Напомним, ранее мы писали, что житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу.

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