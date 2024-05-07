З Тиси дістали тіла трьох потопельників: одному із загиблих було всього 20 років

Учора, впродовж дня, на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з Тиси дістали тіла трьох потопельників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що спершу про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію.

Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. У ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років. Особу іншого поки не встановлено. Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною, – додали у ДПСУ.

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Зазначимо, Тиса — річка, найбільша ліва притока Дунаю. Тече в межах України, Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною та Румунією та Угорщиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон.

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