Представники ТЦК прокоментували відео з “епічною втечею” чоловіка з вікна автівки в Дніпрі

У ТЦК прокоментували відео з чоловіком, який втік від військкомів через вікно автівки.

У вівторок, 28 травня, мережею почало ширитися відео з Дніпра, де чоловік вилазить з вікна з автівки, яка нібито належить ТЦК. На записі було видно, що біля машини зібралися жінки, які голосно підтримували незнайомця, що потім втік на велосипеді, який забрав з багажника.

У обласному ТЦК та СП вже відреагували на подію.

Представники ТЦК підтвердили, що машина на відео належить співробітникам військкомату. У повідомленні зазначається, що чоловік, який втік з автівки, спочатку “добровільно погодився поїхати до районного центру комплектування”.

Під час оповіщення військовозобов’язаних в одному з районів обласного центру цьому громадянину, який, як попередньо встановлено, не оновлював свої дані у ТЦК та СП, було запропоновано проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації для оновлення своїх даних та розв’язання питання щодо його можливого притягнення до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік, – йдеться у повідомленні.

За словами ТЦК, у машині чоловік раптово почав неадекватно себе поводити та вилазити у відкрите вікно автомобіля. Він емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто.

У ТЦК стверджують, щодо чоловіка “не застосовували ні психологічного, ні фізичного примусу”.

Щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства, – йдеться у дописі.

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