Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с Нового моста.

Вечером на съезде с Нового моста машина врезалась в остановку, а затем протаранила стоящее рядом с ней авто.

На видео, которое распространяют в соцсетях видно, что стекло на остановке разбито наголову, а оба автомобиля сильно изуродованы.

Предварительно обошлось без пострадавших.

На месте собрались очевидцы, а водители ждут приезда патрульных.

В Днепре прошел дождь, так кто еще не добрался домой — рулите ответственно.

Напомним, сегодня в Днепре произошло сразу два ДТП с участием такси. В результате первой аварии фура заблокировала проезд по улице Старокозацкой, а во время второй — на проспекте Яворницкого собралась пробка.

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