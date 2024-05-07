Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

Вечером на съезде с Нового моста машина врезалась в остановку, а затем протаранила стоящее рядом с ней авто.
На видео, которое распространяют в соцсетях видно, что стекло на остановке разбито наголову, а оба автомобиля сильно изуродованы.
Предварительно обошлось без пострадавших.
На месте собрались очевидцы, а водители ждут приезда патрульных.
В Днепре прошел дождь, так кто еще не добрался домой — рулите ответственно.
Напомним, сегодня в Днепре произошло сразу два ДТП с участием такси. В результате первой аварии фура заблокировала проезд по улице Старокозацкой, а во время второй — на проспекте Яворницкого собралась пробка.
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