Зніс зупинку та протаранив інше авто: у Дніпрі на зʼїзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО)

Ввечері на з’їзді з Нового мосту машина врізалась в зупинку, а потім протаранила авто, яке стояло поруч з нею.
На відео, яке поширюють в соцмережах видно, що скло на зупинці розбите вщент, а обидві автівки сильно понівечені.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На місці зібралися очевидці, а водії чекають приїзду патрульних.
У Дніпрі пройшов дощ, тож хто ще не дістався додому – кермуйте відповідально.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі трапилося відразу дві ДТП за участі таксі. Внаслідок першої аварії фура заблокувала проїзд вулицею Старокозацькою, а під час другої – на проспекті Яворницького зібрався затор.
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