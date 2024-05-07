Зніс зупинку та протаранив інше авто: у Дніпрі на зʼїзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО)

У Дніпрі ввечері 7 травня сталася ДТП на з'їзді з Нового мосту.

Ввечері на з’їзді з Нового мосту машина врізалась в зупинку, а потім протаранила авто, яке стояло поруч з нею.

На відео, яке поширюють в соцмережах видно, що скло на зупинці розбите вщент, а обидві автівки сильно понівечені.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місці зібралися очевидці, а водії чекають приїзду патрульних.

У Дніпрі пройшов дощ, тож хто ще не дістався додому – кермуйте відповідально.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі трапилося відразу дві ДТП за участі таксі. Внаслідок першої аварії фура заблокувала проїзд вулицею Старокозацькою, а під час другої – на проспекті Яворницького зібрався затор.

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