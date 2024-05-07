У середмісті Дніпра ускладнено рух через ДТП: деталі

У Дніпрі сталася чергова ДТП.

У вівторок, 7 травня, трапилася ДТП на перехресті вулиці Володимира Вернадського та проспекту Дмитра Яворницького. Через це ускладнено рух на розі проспекту Д. Яворницького в бік Крутогірного узвозу.

Попередньо, аварія сталася за участі авто служби таксі. Ніхто не постраждав, але біля місця ДТП збирається затор.

Нагадаємо, раніше на вулиці Старокозацькій причеп фури, яка зіткнулася з таксі, заблокував дорогу.

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