У середмісті Дніпра ускладнено рух через ДТП: деталі

У вівторок, 7 травня, трапилася ДТП на перехресті вулиці Володимира Вернадського та проспекту Дмитра Яворницького. Через це ускладнено рух на розі проспекту Д. Яворницького в бік Крутогірного узвозу.
Попередньо, аварія сталася за участі авто служби таксі. Ніхто не постраждав, але біля місця ДТП збирається затор.
Нагадаємо, раніше на вулиці Старокозацькій причеп фури, яка зіткнулася з таксі, заблокував дорогу.
Читайте також:
Автор:
Щороку у світі 8 травня відзначають День пам'яті та примирення,…
Це стосується лише студентів віком від 18 до 22 років!
Наступного тижня після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують…
У Дніпрі вантажівка перекрила дорогу.