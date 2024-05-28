Трьох мешканців Дніпра підозрюють у рейдерському заволодінні підприємством на Хмельниччині

На Хмельниччині поліцейські департаменту стратегічних розслідувань повідомили про підозру трьом мешканцям Дніпра за фактами підроблення документів для проведення державної реєстрації юридичної особи та протиправного заволодіння майном підприємства.

На Хмельниччині поліцейські департаменту стратегічних розслідувань повідомили про підозру трьом мешканцям Дніпра за фактами підроблення документів для проведення державної реєстрації юридичної особи та протиправного заволодіння майном підприємства.

Про це інформують у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, на початку 2022 року підозрювані організувались у групу та заволоділи активами одного підприємств Хмельниччини на суму понад 4,6 мільйонів гривень.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили подробиці справи. За їх інформацією, ще минулого року їхні оперативники разом із слідчими поліції Хмельницької області викрили групу осіб, які незаконно заволоділи активами однієї із хмельницьких компаній.

Поліцейські тоді з’ясували, що у 2022 році фігуранти, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. Згодом вже в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Внаслідок цих маніпуляцій реальний власник компанії втратив будь-яку можливість розпоряджатись власністю та вести підприємницьку діяльність, а зловмисники заволоділи активами на 4,6 млн грн. Ідеться про майновий комплекс площею 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання, — йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Минулого року та на початку 2024 поліцейські провели низку обшуків та вручили виконавцям підозри за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 206 ККУ). Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

“Під час слідства правоохоронці отримали нові докази протиправної діяльності підозрюваних, а також зібрали необхідну доказову базу щодо підтвердження злочинної діяльності організатора. Відтак, усі троє учасників злочинної групи отримали нові підозри, зокрема, у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 205-1 ККУ). Також було перекваліфіковано попередню підозру за фактом протиправного заволодіння майном підприємства з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групи осіб та в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 206-2 ККУ). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним нових запобіжних заходів”, — повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань.

За інформацією департаменту стратегічних розслідувань, відповідно до санкції статей підозрюваним може загрожувати до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили, що поліцейськими наразі проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб. А також заходи з повернення майна реальному власникові.

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