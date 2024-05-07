В центре Днепра затруднено движение из-за ДТП: детали

В Днепре произошло очередное ДТП.

Во вторник, 7 мая, произошло ДТП на перекрестке улицы Владимира Вернадского и проспекта Дмитрия Яворницкого. Из-за этого затруднено движение на углу проспекта Д. Яворницкого в сторону Крутогорного спуска.

Предварительно авария произошла при участии авто службы такси. Никто не пострадал, но возле места ДТП собирается пробка.

Напомним, ранее на улице Старокозацкой прицеп фуры, столкнувшейся с такси, заблокировал дорогу.

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