В центре Днепра затруднено движение из-за ДТП: детали

Во вторник, 7 мая, произошло ДТП на перекрестке улицы Владимира Вернадского и проспекта Дмитрия Яворницкого. Из-за этого затруднено движение на углу проспекта Д. Яворницкого в сторону Крутогорного спуска.
Предварительно авария произошла при участии авто службы такси. Никто не пострадал, но возле места ДТП собирается пробка.
Напомним, ранее на улице Старокозацкой прицеп фуры, столкнувшейся с такси, заблокировал дорогу.
Читайте также:
Автор:
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и…
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.
Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.
На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.
В Днепре грузовик перекрыл дорогу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!