У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогу

У вівторок, 7 травня, на перехресті вулиці Старокозацька та Виконкомівська спостерігається ускладнення руху у зв’язку з ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.
Причеп фури заблокував пересування цією ділянкою дороги.
Попередньо відомо, що аварія сталася за участі фури та авто служби таксі. Через ДТП на цій ділянці дороги утворюється затор.
Враховуйте цю інформацію при плануванні свого руху.
Читайте також:
Автор:
Наступного тижня після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують…
Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день планетаріїв. Дата святкування…
Курйозний інцидент трапився на ж/м Тополя в Дніпрі.
У Дніпрі побилися чоловіки, які втрутилися у сварку між двома…