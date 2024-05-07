Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогу

Сьогодні 12:47
просмотров

У Дніпрі вантажівка перекрила дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогу

У вівторок, 7 травня, на перехресті вулиці Старокозацька та Виконкомівська спостерігається ускладнення руху у зв’язку з ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

Причеп фури заблокував пересування цією ділянкою дороги.

Попередньо відомо, що аварія сталася за участі фури та авто служби таксі. Через ДТП на цій ділянці дороги утворюється затор.

Враховуйте цю інформацію при плануванні свого руху.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поминальні дні у Дніпрі в 2024 році: дати, що треба робити та як доїхати до цвинтаря
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    Поминальні дні у Дніпрі в 2024 році: дати, що треба робити та як доїхати до цвинтаря

    Наступного тижня після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують…

    Кіт-космонавт, «Марсова зона» та глобус із рельєфом Місяця: незвичайні факти про планетарій у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Кіт-космонавт, «Марсова зона» та глобус із рельєфом Місяця: незвичайні факти про планетарій у Дніпрі

    Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день планетаріїв. Дата святкування…

    “Повстання” машин: у Дніпрі припарковане авто, залишене без власника, врізалося в гараж
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:18
    “Повстання” машин: у Дніпрі припарковане авто, залишене без власника, врізалося в гараж

    Курйозний інцидент трапився на ж/м Тополя в Дніпрі.

    Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    Заступився за жінку та отримав удар в лице: у Дніпрі сварка закінчилася бійкою

    У Дніпрі побилися чоловіки, які втрутилися у сварку між двома…

    Наверх