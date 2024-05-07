У Дніпрі на Старокозацькій фура заблокувала дорогу

У Дніпрі вантажівка перекрила дорогу.

У вівторок, 7 травня, на перехресті вулиці Старокозацька та Виконкомівська спостерігається ускладнення руху у зв’язку з ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

Причеп фури заблокував пересування цією ділянкою дороги.

Попередньо відомо, що аварія сталася за участі фури та авто служби таксі. Через ДТП на цій ділянці дороги утворюється затор.

Враховуйте цю інформацію при плануванні свого руху.

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