В Днепре на Староказацкой фура заблокировала дорогу

Во вторник, 7 мая, на перекрестке улицы Старокозацкой и Исполкомовской наблюдается осложнение движения в связи с ДТП. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Прицеп фуры заблокировал передвижение по этому участку дороги.
Предварительно известно, что авария произошла при участии фуры и автослужбы такси. Из-за ДТП на этом участке дороги образуется пробка.
Учитывайте данную информацию при планировании своего движения.
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