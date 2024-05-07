В Днепре на Староказацкой фура заблокировала дорогу

В Днепре грузовик перекрыл дорогу.

Во вторник, 7 мая, на перекрестке улицы Старокозацкой и Исполкомовской наблюдается осложнение движения в связи с ДТП. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Прицеп фуры заблокировал передвижение по этому участку дороги.

Предварительно известно, что авария произошла при участии фуры и автослужбы такси. Из-за ДТП на этом участке дороги образуется пробка.

Учитывайте данную информацию при планировании своего движения.

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