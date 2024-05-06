На Дніпропетровщині затримали бандита, який “повісив” на комунальника 5 тисяч доларів боргу

У Дніпропетровській області затримали бандита, який вимагав з людей гроші.

Під час спецоперації СБУ затримали бандита, який вибивав неіснуючі борги.

За інформацією Служби безпеки України, на Дніпропетровщині представник криміналітету вимагав у працівника комунального підприємства гроші.

Під надуманими приводами бандит вимагав у людей гроші, а у випадку несплати – давив на психіку, погрожував насильством та розправою. Отримані від них – спрямовував до так званого “общака”, який розподіляв між своїми друзями з криміналітету та підопічними.

Зокрема, жертвою рекетира став місцевий житель, який працював на комунальному підприємстві в одному із міст Дніпропетровщини. На чоловіка бандит “повісив” борг у 5 тисяч доларів, якого не існувало.

Підозрюваний створив штучну ситуацію, звинувативши комунальника в матеріальних збитках, які той нібито йому наніс та виставив борг. Коли постраждалий відмовився платити, бандит погрожував фізичним насильством його родині. Аби сильніше налякати чоловіка, зловмисник почав псувати його приватне майно.

Спецпризначенці СБУ затримали вимагача після отримання другої частини штучного боргу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Злочинець перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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