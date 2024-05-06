Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині затримали бандита, який “повісив” на комунальника 5 тисяч доларів боргу

На Дніпропетровщині затримали бандита, який “повісив” на комунальника 5 тисяч доларів боргу

Сьогодні 16:06
просмотров

У Дніпропетровській області затримали бандита, який вимагав з людей гроші.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали бандита, який

Під час спецоперації СБУ затримали бандита, який вибивав неіснуючі борги.

За інформацією Служби безпеки України, на Дніпропетровщині представник криміналітету вимагав у працівника комунального підприємства гроші.

Під надуманими приводами бандит вимагав у людей гроші, а у випадку несплати – давив на психіку, погрожував насильством та розправою. Отримані від них – спрямовував до так званого “общака”, який розподіляв між своїми друзями з криміналітету та підопічними.

Зокрема, жертвою рекетира став місцевий житель, який працював на комунальному підприємстві в одному із міст Дніпропетровщини. На чоловіка бандит “повісив” борг у 5 тисяч доларів, якого не існувало.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали бандита, який

Підозрюваний створив штучну ситуацію, звинувативши комунальника в матеріальних збитках, які той нібито йому наніс та виставив борг. Коли постраждалий відмовився платити, бандит погрожував фізичним насильством його родині. Аби сильніше налякати чоловіка, зловмисник почав псувати його приватне майно.

Спецпризначенці СБУ затримали вимагача після отримання другої частини штучного боргу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Злочинець перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали бандита, який Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо
    Новини Дніпра
    02.05.2024 08:38
    Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області: що про нього відомо

    1 травня президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Сергійовича Нєвєдрова…

    Офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу
    новини України
    29.04.2024 10:27
    Офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу

    Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а…

    Рекет та незаконні мільйони: експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру
    Новини Дніпра
    23.04.2024 17:45
    Рекет та незаконні мільйони: експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру

    У Дніпрі оголосили нову підозру правоохоронцю, який раніше погрожував розправою…

    Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам
    Новини Дніпра
    18.04.2024 10:28
    Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам

    Інформатора затримали "на гарячому".

    Наверх