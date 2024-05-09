Блогер з Дніпропетровщини співпрацював з командуванням Південного військового округу рф

Ними виявилися: київська блогерка з анонімним профілем у TikTok, очільник підпільної проросійської організації з Миколаївщини, блогера з Харкова, а також YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.
На офіційному сайті СБУ про Дніпровського блогера повідомляють: “Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних сюжетів про війну в Україні. У замовних роликах автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті”.
Відомо, що на своєму каналі чоловік заперечував присутність російських військ на території України в 2014 році, повномасштабне вторгнення називав “боротьбою з фашизмом”, а також закликав “повертати Дніпропетровськ в росію” й “приєднати до росії Донбас”.
Наразі тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова.
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