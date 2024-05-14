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  • Викрили банду з Дніпропетровщини, яка продавала криміналітету трофейну зброю

Викрили банду з Дніпропетровщини, яка продавала криміналітету трофейну зброю

Сьогодні 16:19
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У Донецькій області затримали злочинне угрупування з Дніпропетровщини, яке займалося продажем трофейної зброї криміналітету з прифронтових районів.

До злочинної банди входили чотири мешканці Дніпропетровської області. Вони продавали бойові засоби ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту, де раніше тривали бойові зіткнення. “Чорних зброярів” затримали під час продажу двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Про це повідомили в управлінні СБУ Дніпропетровської області.

Правоохоронці провели обшуки вдома в учасників банди та вилучили арсенал бойових гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Всю вилучену зброю та боєприпаси передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщини посадовець, який заробляв на оренді держмайна, погорів на хабарі.

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