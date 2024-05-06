Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга

На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга

Сегодня 16:06
просмотров

В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан бандит, который

В ходе спецоперации СБУ задержали бандита, который выбивал несуществующие долги.

По информации Службы безопасности Украины, в Днепропетровской области представитель криминалитета требовал у работника коммунального предприятия деньги.

Под надуманными предлогами бандит требовал у людей деньги, а в случае неуплаты – давил на психику, угрожал насилием и расправой. Полученные от них средства — направлял в так называемый «общак», который распределял между своими друзьями по криминалитету и подопечными.

В частности, жертвой рэкетира стал местный житель, работавший на коммунальном предприятии в одном из городов Днепропетровщины. На мужчину бандит «повесил» долг в 5 тысяч долларов, которого не существовало.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан бандит, который

Подозреваемый создал искусственную ситуацию, обвинив коммунальщика в материальном ущербе, который тот якобы ему нанес и выставил долг. Когда пострадавший отказался платить, бандит угрожал физическим насилием его семье. Чтобы сильнее испугать мужчину, злоумышленник начал портить его личное имущество.

Спецназовцы СБУ задержали вымогателя после получения второй части несуществующего долга. Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Преступник находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан бандит, который Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан бандит, который Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 17:24
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

    В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими…

    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:14
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу

    На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.

    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 14:54
    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

    Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение.  На…

    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 14:10
    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

    Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.

    Последние новости

    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

    В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими лабораториями. Теперь в этих лабораториях жители Днепра могут бесплатно сдать анализы.

    Сегодня 17:24
    2
    просмотров
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

    В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.

    Сегодня 15:15
    10
    просмотров
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу

    На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.

    Сегодня 15:14
    4
    просмотров
    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине
    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

    Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение.  На сцене в Швеции от Украины выступит дуэтом Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».

    Сегодня 14:54
    2
    просмотров
    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело
    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

    Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.

    Сегодня 14:10
    10
    просмотров
    Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных
    Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

    В ОВА рассказали, почему жители Днепра могли слышать звук взрыва.

    Сегодня 13:11
    46
    просмотров
    В торговом центре «Пассаж» в Днепре якобы вспыхнул пожар: появилось видео задымления
    В торговом центре «Пассаж» в Днепре якобы вспыхнул пожар: появилось видео задымления

    На Європейській площі помітили натовп, а на дверях торгового центру з’явилось оголошення: «По технічним причинам ТК «Пассаж» не працює».

    Сегодня 13:09
    21
    просмотров
    В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)
    В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)

    В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.

    Сегодня 12:45
    12
    просмотров
    Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать
    Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать

    В первый понедельник после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. По традиции все друг друга обливают водой, так как она в первую неделю после праздника Пасхи считается целебной.

    Сегодня 12:40
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов
    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

    Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на взятке.

    Сегодня 11:53
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх