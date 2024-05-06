На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга

В ходе спецоперации СБУ задержали бандита, который выбивал несуществующие долги.
По информации Службы безопасности Украины, в Днепропетровской области представитель криминалитета требовал у работника коммунального предприятия деньги.
Под надуманными предлогами бандит требовал у людей деньги, а в случае неуплаты – давил на психику, угрожал насилием и расправой. Полученные от них средства — направлял в так называемый «общак», который распределял между своими друзьями по криминалитету и подопечными.
В частности, жертвой рэкетира стал местный житель, работавший на коммунальном предприятии в одном из городов Днепропетровщины. На мужчину бандит «повесил» долг в 5 тысяч долларов, которого не существовало.
Подозреваемый создал искусственную ситуацию, обвинив коммунальщика в материальном ущербе, который тот якобы ему нанес и выставил долг. Когда пострадавший отказался платить, бандит угрожал физическим насилием его семье. Чтобы сильнее испугать мужчину, злоумышленник начал портить его личное имущество.
Спецназовцы СБУ задержали вымогателя после получения второй части несуществующего долга. Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Преступник находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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