В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

Утром 16 мая, на Сичеславской Набережной из-за ДТП образовалась пробка.
Очевидцы сообщают, что на набережной столкнулись Peugeot и Chevrolet. Предварительно есть пострадавшие. На месте ДТП работали медики, а также патрульные.
Сейчас у Фестивального причала образовалась километровая пробка в обе стороны дороги.
Обратите внимание, если собираетесь ехать сюда.
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