В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

В Днепре на набережной образовалась километровая пробка из-за ДТП.

Утром 16 мая, на Сичеславской Набережной из-за ДТП образовалась пробка.

Очевидцы сообщают, что на набережной столкнулись Peugeot и Chevrolet. Предварительно есть пострадавшие. На месте ДТП работали медики, а также патрульные.

Сейчас у Фестивального причала образовалась километровая пробка в обе стороны дороги.

Обратите внимание, если собираетесь ехать сюда.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: