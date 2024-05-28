Як грали у шахи у парку Шевченка у Дніпрі майже 100 років тому: унікальне фото величезних фігур

Журналісти dnepr.info знайшли унікальні кадри гравців у шахи у парку Шевченка.
Мешканці Дніпра знають, що любителі гри шахів найчастіше збираються у парку Шевченка, на спеціальному майданчику, де є столи, пристосовані для цієї гри, а також спеціальний майданчик-шахівниця, нанесена на асфальт. Щоправда, у звичайні дні зіграти на ній у шахи неможливо – потрібні спеціальні фігури, які привозять лише до певних свят.
Кожні вихідні любителі ігор у шахи збираються за столиками у парку та грають годинами.
У парку раніше проводились шахові турніри, а любителі цього виду спорту збираються на «клітинках» уже майже 100 років. Цікаво, що наприкінці 1920-х років майданчик для гри в шахи розташовувався практично на такому самому місці, що й зараз, але трохи нижче.
При цьому територія парку виглядала зовсім інакше: відсутність високих дерев і необладнаність парку в цій частині дозволяли гравцям у перервах між партіями милуватися річкою та Монастирським островом.
З того часу парк пережив кілька реконструкцій, але шахи назавжди стали його невід’ємною частиною.
фото: група «Родной Днепропетровск»
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Ирина
Автор:
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