Як грали у шахи у парку Шевченка у Дніпрі майже 100 років тому: унікальне фото величезних фігур

Парк Шевченка у Дніпрі – місце, де зустрічаються любителі шахів ось уже майже 100 років. Кожні вихідні тут збираються поціновувачі цього виду спорту аби провести декілька партій.

Журналісти dnepr.info знайшли унікальні кадри гравців у шахи у парку Шевченка.

Мешканці Дніпра знають, що любителі гри шахів найчастіше збираються у парку Шевченка, на спеціальному майданчику, де є столи, пристосовані для цієї гри, а також спеціальний майданчик-шахівниця, нанесена на асфальт. Щоправда, у звичайні дні зіграти на ній у шахи неможливо – потрібні спеціальні фігури, які привозять лише до певних свят.

Кожні вихідні любителі ігор у шахи збираються за столиками у парку та грають годинами.

У парку раніше проводились шахові турніри, а любителі цього виду спорту збираються на «клітинках» уже майже 100 років. Цікаво, що наприкінці 1920-х років майданчик для гри в шахи розташовувався практично на такому самому місці, що й зараз, але трохи нижче.

При цьому територія парку виглядала зовсім інакше: відсутність високих дерев і необладнаність парку в цій частині дозволяли гравцям у перервах між партіями милуватися річкою та Монастирським островом.

З того часу парк пережив кілька реконструкцій, але шахи назавжди стали його невід’ємною частиною.

фото: група «Родной Днепропетровск»

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