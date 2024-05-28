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У Дніпрі для школярів на літо залишать пільги на проїзд у громадському транспорті

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі школярі зможуть безоплатно їздити у електротранспорті та матимуть 25% знижку на проїзд у маршрутках.

Новости Днепра про У Дніпрі для школярів на літо залишать пільги на проїзд у громадському транспорті

Безоплатний проїзд та знижка 25% для школярів діють і під час літніх канікул, про це нагадали в Департаменті транспорту. 

У Дніпрі учні закладів загальної середньої освіти мають право на безоплатний проїзд в електротранспорті. Також для них діє знижка у 25% від тарифу в міських автобусах. Це працює протягом усього року – навіть у вихідні та канікули. 

Однак аби скористатися безоплатним проїздом чи знижкою, школяр повинен предʼявити учнівський квиток встановленого зразка.

Дніпро – перше місто в Україні, де запровадили безоплатний проїзд для школярів в громадському транспорті.

Нагадаємо, 30 травня у закладах загальної середньої освіти Дніпра пролунає останній дзвоник. У якому форматі буде проходити свято останнього дзвоника та проведення урочистостей — самостійно обирає кожен заклад освіти, повідомили у департаменті гуманітарної політики.

Після цього для учнів 1-10 класів розпочнуться літні канікули, а ось випускники складатимуть Національний мультипредметний тест. 

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Новости Днепра про У Дніпрі для школярів на літо залишать пільги на проїзд у громадському транспортіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі для школярів на літо залишать пільги на проїзд у громадському транспортіРусский

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