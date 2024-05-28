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Дніпропетровщина стала лідером за темпами перейменування топонімів

Сьогодні 16:38
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Дніпропетровська область за шість місяців перейменувала найбільше топонімів в рамках деколонізації.

Новости Днепра про Дніпропетровщина стала лідером за темпами перейменування топонімів

Про те, що Дніпропетровщина – лідер за темпами перейменування топонімів, свідчать результати моніторингу громадської ініціативи “Деколонізація.Україна”. Загалом з 2022 року в області деколонізували 5 213 топонімів.

Про це повідомляє Керівник Українського центру історико-культурних стратегій та член Робочої групи з подолання наслідків імперської та тоталітарної політики у Дніпропетровській області Сергій Волинець у Telegram.

За його словами, Дніпропетровщина вийшла на один рівень з західними регіонами. В найближчі два місяці перейменують ще більше назв відповідно до вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» .

“Нагадаю, що подані громадськістю цифри дещо умовні, бо насправді ми перейменували ще більше вулиць. Проте наведені результати показові та чудово демонструють тенденцію. З першого місця за кількістю вулиць, які необхідно було перейменувати, ми вийшли на один рівень із західними регіонами. Робота триває… очікуємо на нові перейменування протягом наступних двох місяців”, – написав Сергій Волинець.

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