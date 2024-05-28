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У Дніпрі 29 травня весь день буде світло, але не у всіх

Сьогодні 21:25
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У Дніпрі другий день поспіль не вимикатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня весь день буде світло, але не у всіх

Укренерго повідомило добру новину – 29 травня по всі території України не вимикатимуть світло. 

Причина – вихід з ремонту енергоблока на одній з АЕС. Завдяки цьому для населення потужностей вистачить. Проте, коли на ремонт піде наступний енергоблок – відключення повернуться. 

Весняно-літня ремонтна кампанія на атомних електростанціях для забезпечення стабільної роботи атомних блоків під час опалювального періоду триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі, – йдеться у повідомленні. 

У Дніпрі також не вимикатимуть світло весь день. Не пощастить лише деяким абонентам Центральної енергетичної компанії, у яких на 29 травня запланували ремонтні роботи. Так, з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29А, 30А, 32А, 35;
  • вул. Будівельників: 25, 26, 30;
  • вул. Енергетична: 16;
  • пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А;
  • просп. Олександра Поля: 98В, 98Г, 102Д.

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Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня весь день буде світло, але не у всіхУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня весь день буде світло, але не у всіхРусский

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