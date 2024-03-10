Мэр Днепра прокомментировал слова Папы Римского о «белом флаге»

Мэр Днепра прокомментировал скандальные заявления Папы Римского.

В своем интервью для агентства rsi Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна иметь «отвагу поднять белый флаг» и начать переговоры со страной-агрессором.

Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага и ведет переговоры. Слово «переговоры» – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела обстоят плохо, вы должны иметь мужество вести «переговоры», — заявил понтифик.

В пресс-службе Папы быстро заявили, что слова Папы о «белом флаге», взятые из выражения, предложенного интервьюером.

Мэр Днепра в своих соцсетях отреагировал на скандальное интервью Франциска.

Еще два года назад, ко всем заявлениям полудурка-левака в белом пальто (считающем себя преемником Святого Петра) я сказал, что Украина рано или поздно станет протестантской страной. Или стремительно секуляризуется, например, Чехия или Франция. Не хочу и не буду оскорблять чувства верующих, однако тенденции исторического развития именно таковы. Ранее я уже писал, что ни один уважающий себя человек не может молиться вместе с теми, кто прославляет сатану кирилла или обниматься с «патриотическими» попами местечкового разлива, сидящими в кармане у уголовников, — заявил мэр Днепра.

Также Борис Филатов добавил, что слова Папы – это продолжение почти двухтысячелетней дискуссии, которая началась еще во времена Доната Карфагенского. Это ответ на извечный вопрос: «Есть ли святость у тех, кто идет на сделку с дьяволом?».

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