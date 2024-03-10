Мер Дніпра прокоментував слова Папи Римського щодо “білого прапору”

У своєму інтерв’ю для агентства rsi Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати “відвагу підняти білий прапор” та почати переговори з країною-агресором.
Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. Слово “перемовини” – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести “перемовини”, – заявив понтифік.
У пресслужбі Папи швидко заявили про те, що слова Папи про “білий прапор”, взяті з вислову, запропонованого інтерв’юером.
Мер Дніпра у своїх соцмережах відреагував на скандальне інтерв’ю Франциска.
Ще два роки тому, до всіх заяв напівдурка-лівака у білому пальті (котрий вважає себе наступником Святого Петра) я сказав, що Україна рано чи пізно стане протестантською країною. Або стрімко секуляризується, як, наприклад, Чехія чи Франція. Не хочу і не ображатиму почуття віруючих, проте тенденції історичного розвитку є саме такими. Раніше я вже писав, що жодна людина, яка себе поважає, не може молитися разом з тими, хто прославляє сатану кирила чи обійматися з «патріотичними» попами містечкового розливу, що сидять в кишені у кримінальників, – заявив мер Дніпра.
Також Борис Філатов додав, що слова Папи – це продовження майже двохтисячолітньої дискусії, що почалася ще за часів Доната Карфагенського. Це відповідь на одвічне запитання: “Чи є святість у тих, хто йде на угоду з дияволом?”.
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