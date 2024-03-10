Оккупанты ударили дронами и ракетой по Днепропетровщине: пострадал мужчина

Поздним вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Беспилотники сбили в Криворожском и Никопольском районах.

Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома, – заявил глава ОВА.

Из-за «прилета» возник пожар, который уже потушен.

Враг также стрелял из тяжелой артиллерии по Никопольщине и направлял дроны.

Громко было в районном центре и Марганецкой громаде. Там обошлось без погибших и раненых, — добавил глава ОВА.

В результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект.

В других громадах Днепропетровской области без обстрелов.

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