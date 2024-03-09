Официально: защитник СК Днепр-1 перешел в «Полесье»

Официальные представители клубов подтвердили переход Кравца.
Сумма трансфера не разглашается, возможно, экс защитник молодежной сборной Украины перешел на правах свободного агента.
В этом сезоне Василий довольно редко появлялся в основном составе.
За полтора года в составе днепрян Кравец сыграл всего 15 матчей в Чемпионате.
Соглашение с «Полесьем» подписано на 2,5 года.
Василий ранее выступал за львовские Карпаты, испанские «Луго», «Леганес», «Спортинг» (Хихон) и польский «Лех».
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