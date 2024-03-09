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Официально: защитник СК Днепр-1 перешел в «Полесье»

Сегодня 20:21
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Левый защитник СК Днепр-1 Василий Кравец сменил прописку на Житомир.

Новости Днепра про Официально: защитник СК Днепр-1 перешел в

Официальные представители клубов подтвердили переход Кравца.

Сумма трансфера не разглашается, возможно, экс защитник молодежной сборной Украины перешел на правах свободного агента.

В этом сезоне Василий довольно редко появлялся в основном составе.

За полтора года в составе днепрян Кравец сыграл всего 15 матчей в Чемпионате.

Соглашение с «Полесьем» подписано на 2,5 года.

Василий ранее выступал за львовские Карпаты, испанские «Луго», «Леганес», «Спортинг» (Хихон) и польский «Лех».

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